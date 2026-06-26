WTA Homburg: Endspiel! Naomi Osaka spielt um ersten Titel seit fünf Jahren

Naomo Osaka steht im Endspiel des WTA-500er-Turnier in Bad Homburg. Im Halbfinale siegte Osaka gegen Xinyu Wang mit 6:3 und 6:3 und trifft im Finale am Samstag auf Karolina Muchova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 18:32 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka spielt am Samstag um den ersten WTA-Titel seit 2021.

Starker Auftritt im ersten Satz am Freitagnachmittag von Naomi Osaka. Die Japanerin bestritt in Bad Homburg das erste Halbfinale des Tages und hielt sich mit dem eigenen Aufschlag im ersten Satz gegen Xinyu Wang schadlos. So reichte das Break zum 4:2 für die verdiente Satzführung.

Im zweiten Satz war es dann erneut Osaka, die sich zunächst absetzen konnte, doch nach dem 2:1 den eigenen Aufschlag abgab und damit das Break nicht bestätigen konnte. Doch ihre Kontrahentin aus China, aktuell die Nummer 52 der Welt, musste zwei weitere Aufschlagverluste hinnehmen und hatte so keine Chance auf einen möglichen Satzausgleich.

Naomi Osaka trifft auf Karolina Muchova

Stattdessen feierte Naomi Osaka nach 70 Minuten den verdienten Sieg und spielt damit in der Kurstadt um den Titel. Gegnerin ist dann karolinaMuchova, die sich im folgenden zweiten Halbfinale mit einer starken Leistung gegen Elena Gabriela Ruse aus Rumänien mit 6:4 und 6:4 durchsetzen konnte und die Weltranglistenfünfzehnte am Samstag fordern wird.

Muchova ist als Weltranglistenelfte an Nummer vier im Turnier gesetzt. Osaka ging in der Setzung an Position sechs an den Start und könnte nun ihren ersten Titel seit dem gewinn der Australian Open im Jahr 2021 feiern. Seitdem erreichte die 28-Jährige drei Endspiele bei WTA-Tourevents, ging jedoch jedes Mal als unterlegene Spielerin vom Court.

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