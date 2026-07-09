Wimbledon: Nicht einmal mit dem Fernglas ist eine Favoritin auszumachen

Die Halbfinalpartien der Frauen am heutigen Donnerstag versprechen großes Rasentennis. Weitere Prognosen sind nahezu unmöglich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2026, 23:56 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff trifft im Halbfinale auf Karolina Muchova

Aryna Sabalenka? Raus. Elena Rybakina? Raus. Iga Swiatek? Raus. Nein, die Favoritinnen bekleckerten sich in Wimbledon in diesem Jahr wahrlich nicht mit Ruhm. Und also bekommen die Zuschauer am heutigen Halbfinaltag der Frauen die Matches zwischen Coco Gauff und Karolina Muchova bzw. Marta Kostyuk und Linda Noskova zu sehen.

Den Anfang machen um 14:30 Uhr MESZ Gauff und Muchova, die sich in diesem Jahr schon dreimal gegenüberstanden. Bei den Australian Open und in Miami hatte die US-Amerikanerin das bessere Ende für sich, beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gewann die Tschechin nach zuvor sechs Niederlagen en suite in drei Sätzen.

Gauff hat der Konkurrenz etwas voraus

Im achten Duell der beiden treffen Gauff und Muchova erstmals auf Rasen aufeinander. Aufgrund ihres variablen Spiels kommt der Belag tendenziell der Weltranglistenneunten aus Olmütz entgegen, die in der Vorbereitung auf das dritte Major-Events des Jahres den Titel in Bad Homburg holte. Für Gauff spricht freilich das Mehr an Erfahrung in der Endphase von Grand-Slam-Turnieren.

Mit ihren zwei Major-Titeln hat Gauff dem Rest des Feldes etwas voraus. Während Muchova 2023 bei den French Open im Finale stand, geht es für Kostyuk und Noskova im zweiten Semifinale um das erste Endspiel auf diesem Niveau. Kosytuk würde mit einem Sieg gar zur ersten Wimbledon-Finalistin aus der Ukraine avancieren.

Kostyuk will die Balance halten

“Ich hoffe, dass es mir sehr viel bedeuten würde“, sagte die 24-Jährige in der Pressekonferenz nach ihrem Viertelfinalerfolg gegen Jasmine Paolini in Bezug auf diese historische Chance, um kurz darauf einmal mehr auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufmerksam zu machen: ”Es ist nicht einfach, sich vollständig davon zu lösen." Gleichzeitig wolle sie versuchen, sich von den Nachrichten aus ihrer Heimat nicht zu sehr beeinflussen zu lassen.

Mit Noskova wartet auf Kostyuk in der Vorschlussrunde die Siegerin des WTA-500-Turniers in Berlin, die am Donnerstag zum ersten Mal in ihrer Karriere auf dem Centre Court von Wimbledon spielen wird. In Ehrfurcht erstarren wird die Tschechin deswegen aber wohl nicht. "Genau dafür spiele ich Tennis – für diese Spiele, für diese großen Bühnen und großen Plätze”, sagte Noskova dem Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale.

Das Damen-Einzel-Tableau in Wimbledon