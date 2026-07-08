Wimbledon: Marta Kostyuk und Linda Noskova erreichen das Halbfinale

Während die Tschechin Karolina Muchova im Wimbledon-Halbfinale Verstärkung durch ihre Landsfrau Linda Noskova erhält, darf sich Marta Kostyuk über ihre zweite Grand-Slam-Semifinal-Teilnahme ihrer Karriere freuen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 08.07.2026, 16:39 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk weiß auch auf Rasen zu überzeugen

Marta Kostyuk hat zum ersten Mal das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Vor den Augen von Königin Camilla setzte sich die Ukrainerin am Mittwoch auf dem Centre Court 6:3, 6:2 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch, die 2024 im Finale gestanden hatte. Kostyuk hatte schon bei den French Open die Vorschlussrunde erreicht, war dann aber an der späteren russischen Siegerin Mirra Andreeva gescheitert.

Kostyuk ist die zweite ukrainische Tennisspielerin nach Elina Svitolina, die im Halbfinale von Wimbledon steht. Der Lauf bis in die Runde der letzten vier kommt etwas überraschend, ihren letzten Sieg auf Rasen hatte die 24-Jährige 2024 in der zweiten Runde an der Church Road gefeiert.

Starke Rasensaison der Tschechin

Im Halbfinale am Donnerstag spielt Kostyuk nun gegen die Tschechin Linda Noskova. Die 21-Jährige gewann 6:3, 7:5 gegen die Belgierin Elise Mertens, die in Runde eins die Vorjahres-Viertelfinalistin Laura Siegemund bezwungen hatte. Noskova ist die jüngste Spielerin im Halbfinale des Rasenklassikers seit der Lettin Jelena Ostapenko, die 2018 auch 21 Jahre alt gewesen war.

Noskova spielt eine starke Rasensaison. Im Vorfeld von Wimbledon hatte sie sich den Titel bei den Berlin Tennis Open im Einzel sowie im Doppel an der Seite der Russin Jekaterina Alexandrowa gesichert.

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