Wimbledon: Premiere perfekt - Gauff erstmals im Halbfinale

Coco Gauff dreht das Viertelfinale gegen Jessica Pegula und steht beim Rasenklassiker in Wimbledon erstmals unter den letzten vier.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 17:12 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff steht erstmals im Halbfinale des dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres

Coco Gauff hat in Wimbledon erstmals den Sprung ins Halbfinale geschafft. Die US-Amerikanerin setzte sich im rein amerikanischen Viertelfinale nach Satzrückstand gegen Jessica Pegula mit 4:6, 6:3, 6:3 durch und hält damit Kurs auf ihren dritten Grand-Slam-Titel. In der Vorschlussrunde wartet nun entweder Naomi Osaka oder Karolina Muchova.

Dabei erwischte Pegula den besseren Start und sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:4. Danach übernahm Gauff jedoch zunehmend die Kontrolle, agierte druckvoller von der Grundlinie und ließ ihrer Landsfrau immer weniger Möglichkeiten. Mit jeweils 6:3 entschied die 22-Jährige die beiden folgenden Sätze für sich und machte den historischen Einzug ins Halbfinale perfekt.

Für Gauff ist es der bislang größte Erfolg beim Rasenklassiker in London. Nach ihren Grand-Slam-Triumphen bei den US Open 2023 und den French Open 2025 lebt nun auch der Traum vom ersten Wimbledon-Titel weiter. Pegula hingegen muss ihre Hoffnung auf den ersten Major-Erfolg einmal mehr vertagen.

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