Wimbledon: Jasmine Paolini beendet Lauf von Alexandra Eala

Jasmine Paolini ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Alexandra Eala in das Viertelfinale in Wimbledon 2026 eingezogen. Dort trifft die Italienerin auf Marta Kostyuk.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 17:25 Uhr

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© Getty Images Jasmine Paolini steht in Wimbledon 2026 im Viertelfinale

Ja, ist denn schon wieder 2024? In jenem Jahr hat Jasmine Paolini ja sowohl in Roland-Garros wie auch in Wimbledon das Endspiel erreicht. Nach dem 6:4, 4:6 und 6:3 gegen Alexandra Eala fehlen der Italienerin zu genau diesem Ergebnis noch zwei Siege.

Das Match gegen Eala war kompliziert, zumal die Sympathien der Zuschauer auf dem Centre Court eher auf Seiten der Frau von den Philippinen lag. Schließlich hatte Eala mit ihrem Erfolg gegen Iga Swiatek ja auch für einen Paukenschlag gesorgt. Gegen Paolini gingen Eala aber die Mittel aus.

Nächste Gegnerin von Jasmine Paolini wird übermorgen Marta Kostyuk sein. Die Ukrainerin gewann gegen Ashlyn Krueger mit 6:4 und 6:4. Mit exakt demselben Ergebnis konnte sich auch Elise Mertens gegen Marie Bouzkova durchsetzen. Mertens wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Madison Keys und Linda Noskova.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



