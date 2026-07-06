Wimbledon: Thamm und Eigelsbach erreichen dritte Runde

Mariella Thamm und Emily Victoria Eigelsbach habenin Wimbledon 2026 bei den Juniorinnen die dritte Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 16:08 Uhr

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Zunächst legte Eigelsbach gegen Adelina Lachinova einen kleinen Fehlstart hin, drehte dann das Match gegen die Lettin noch zu ihren Gunsetn. Und gewann 1:6, 7:5 und 6:3.

Mariella Thamm machte es gegen Nadia Lagaev aus Kanada ein wenig schneller. Zwar lag die Deutsche im zweiten Satz mit einem Break zurück, am Ende gewann Thamm aber doch ungefährdet mit 6:0 und 6:4.

Im Achtelfinale spielt Thamm nun gegen die Chinesin Yihan Qu. Eigelsbach trifft auf die an Position fünf gesetzte Tschechin Jana Kovackova.

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen