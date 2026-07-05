Wimbledon: Naomi Osaka wirft Aryna Sabalenka raus!

Naomi Osaka ist mit einem überraschenden 6:2 und 7:6 (2) gegen Aryna Sabalenka erstmals ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 20:21 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka hat in Wimbledon Ayrna Sabalenka besiegt

Damit war nicht zu rechnen! Bei den French Open hatte Aryna Sabalenka Naomi Osaka noch gut im Griff gehabt, nun musste sich die Weltranglisten-Erste der Japanerin im Achtelfinale von Wimbledon beugen. Osaka gewann mit 6:2 und 7:6 (2) und trifft im Viertelfinale nun auf Karolina Muchova. Die beiden haben sich erst vor kurzem im Endspiel von bad Homburg gegenüber gestanden.

Muchaova hatte sich in einem harten Match schon früher am Nachmittag gegen ihre Landsfrau Barbora Krejcikova mit 7:5, 5:7 und 6:3 durchsetzen können. Kreijcikova konnte in Wimbledon vor zwei Jahren die Einzel-Krone holen.

Sabalenka auch in Melbourne und Paris 2026 glücklos

Diese bleibt Aryna Sabalenka ein weiteres Jahr verwehrt. Mindestens. Und die Frustration bei den Majors hält an: Zu Beginn des Jahres verlor sie im Endspiel der Australian Open gegen Elena Rybakina, in Roland-Garros kam das Aus im Achtelfinale gegen Diana Shnaider.

Ebenfalls schon im Viertelfinale ist Jessica Pegula, die das rein amerikanische Duell gegen Iva Jovic in drei Sätzen für sich entschied. Pegual trifft entweder auf Coco Gauff oder Belinda Bencic.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon