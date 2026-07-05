Wimbledon 2026: Muchova und Pegula ziehen ins Viertelfinale ein

Karolina Muchova und Jessica Pegula zogen am Nachmittag als erste Spielerinnen in das Viertelfinale des Frauenwettbewerbs ein. Beide Siegerinnen musste für den Erfolg über drei Sätze gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 18:35 Uhr

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© Getty Images Karolina Muchova besiegte in drei Sätzen Landsfrau Barbora Krejcikova.

Einen wahren Fight lieferten sich Karolina Muchova und Barbora Krejcikova im tschechischen Duell. Muchova beendete den ersten Satz erfolgreich, da Krejcikova im entscheidenden Aufschlagspiel vor dem Tiebreak patzte. Selbes Szenario, wenn auch mit umgekehrten Rollen, dann im zweiten Satz. Beim Stand von 5:5 gab Mucova ihren Serve ab und Krejcikova nutzte die Gelegenheit zum Satzausgleich.

Im dritten Durchgang brauchte es dann kein Break kurz vor dem Tiebreak. Stattdessen beendet Muchova nach dem Break zum 3:1 die Partie souverän und steht zum dritten Mal in der Runde der letzten acht Spielerinnen beim Rasen-Grand-Slam. Mit Krejcikova scheidet damit die letzte Spielerin aus, die schon an der Church Road triumphieren konnte.

Pegula zeigt Jovic die Grenzen auf

Jessica Pegula zog mit einen Dreisatzsieg am Nachmittag als erste Spielerin in das Viertelfinale der diesjährigen Wimbledon-Auflage ein. Gegen Landsfrau Iva Jovic geriet die Weltranglistenvierte zunächst in Rückstand. Jovic konnte das Niveau mit zunehmender Spielzeit nicht mehr aufrechterhalten.

Nach einem noch eng gestalteten zweiten Satz spielte Jessica Pegula im dritten Durchgang dann ihre Routine aus. Jovic konnte nur ein Spiel auf das Scoreboard bringen und musste sich nach über zwei Stunden dann doch deutlich geschlagen geben.

Muchova wird im Viertelfinale nun auf Aryna Sabalenka oder Naomi Osaka treffen, die am Abend auf dem Centre Court ihre Partie bestreiten. Für Jessica Pegula könnte das nächste US-Duell anstehen, sollte Coco Gauff ihr Achtelfinale gegen Belinda Bencic gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen