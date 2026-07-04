Wimbledon 2026: Keys gewinnt Duell der Power-Hitterinnen

Madison Keys ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Amanda Anisimova ins Achtelfinale von Wimbledon 2026 eingezogen. Zuvor waren mit Iga Swiatek und Elena Rybakina zwei Mitfavoritinnen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 20:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Madison Keys steht in Wimbledon im Achtelfinale

Man wird kaum ein Null auf der WTA-Tour finden, bei dem die Bälle schneller hin und her geschossen werden als bei einem Treffen zwischen Madison Keys und Amanda Anisimova. Fehler sind dabei vor allem bei Keys immer mit eingepreist - aber wenn es der Australian-Open-Siegerin von 2025 läuft, kann sie immer noch jede Spielerin schlagen. Das musste am Samstag auch Vorjahres-Finalistin Anisimova akzeptieren.

Keys gewann mit 3:6, 6:3 und 6:2 und spielt nun gegen Linda Noskova. Die Tschechin, die vor wenigen Tagen das 500er in Berlin gewinnen konnte, besiegte Sorana Cirstea in einer dramatischen Partie mit 2:6, 6:3 und 7:6 (9).

Die größten Überraschungen gab es aber in den jeweils ersten Matches auf den großen Show-Courts: So unterlag Titelverteidigerin Iga Swiatek der jungen Alexandra Eala mit 6:7 (9) und 2:6. Eala spielt im Achtelfinale gegen Jasmine Paolini, die sich beim 6:1 und 6:2 gegen Maria Sakkari nicht lange aufhielt.

Und Elena Rybakina, in Wimbledon an Position zwei gesetzt, musste sich Elise Mertens mit 6:7 (7) und 1:6 geschlagen geben. Mertens trifft nun auf die Tschechin Marie Bouzkova.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



