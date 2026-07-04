Wimbledon 2026 Juniors: Eigelsbach mit starkem Sieg, Wobker disqualifiziert

Gemischte Bilanz für die deutschen Juniorinnen zum Auftakt in Wimbledon. Während die Rheinland-Pfälzerin Emily Eigelsbach sich bei der Inderin Maaya Rajeshvaran für die kürzlich in Bamberg erlittene Niederlage revanchieren konnte, wurde die Niedersächsin Ida Wobker im zweiten Satz nach einem missglückten Schlägerwurf disqualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 17:59 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Nach ihrer Niederlage bei den ITF German Juniors konnte sich Emily Eigelsbach in Wimbledon erfolgreich bei der Inderin Maaya Rajeshwaran revanchieren.

Auf dem Rasen in Wimbledon wurden die Karten zwischen der Rheinland-Pfälzerin Emily Eigelsbach und der an Position 16 gesetzten Maaya Rajeshwaran vor der Auftakt-Partie neu gemischt, nachdem die Inderin vor wenigen Wochen auf Sand bei den ITF German Juniors in Bamberg im Viertelfinale triumphieren und anschließend sogar den Titel gewinnen konnte.

Doch die 17-jährige Eigelsbach sinnte auf dem schnelleren Belag von Beginn an auf Revanche, konnte die Partie vom Start weg offenhalten und behielt in der Endphase des ersten Durchgangs die Nerven. Im zweiten Satz dominierte die Bad Kreuznacherin mit ihrem variablen Spiel komplett und triumphierte nach 1:40 Stunden mit 7:5, 6:2. In der zweiten Runde wartet entweder die Lettin Adelina Lacinova oder die US-amerikanische Qualifikantin Emery Combs.

Wobker nach Schlägerwurf raus

Einen gebrauchten Nachmittag erwischte Ida Wobker. Zwar konnte sich die Niedersächsin gegen die Rumänin Maria Pop nach verlorenem ersten Durchgang ohne Spielgewinn deutlich steigern und das Spiel mit ihren temporeichen Schlägen offen gestalten, beim Stand von 5:5 und 30:0 für ihre Gegnerin im zweiten Satz war der Frust bei der DTB-Spielerin nach einer zu lang geschlagenen Rückhand so groß, dass sie den Schläger auf den Rasen schleuderte und dieser unerwartet hoch absprang und schließlich in den Zuschauerrängen landete, was eine Disqualifikation zur Folge hatte.

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen aus Wimbledon