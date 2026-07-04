Wimbledon 2026: Kostyuk nimmt Navarro raus, Landsfrau Snigur unterliegt

Mit nur einem zwischenzeitlichen Durchhänger besiegte die Ukrainerin Marta Kostyuk in der dritten Runde von Wimbledon die US-Amerikanerin Emma Navarro mit einer überzeugenden Leistung in drei Sätzen. Ausgeschieden ist dagegen ihre Landsfrau Daria Snigur, die ihren Überraschungslauf gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Kruger nicht fortsetzen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 15:18 Uhr

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© Getty Images Mit ihrem Erfolg gegen Emma Navarro schaffte Marta Kostyuk in Wimbledon erstmals den Einzug ins Achtelfinale.

Die nächste Beweisprobe, ob Marta Kostyuk als French-Open-Finalistin auch auf dem Rasen in Wimbledon in späte Runden würde vorstoßen können, stand für die Ukrainerin mit der US-Amerikanerin Ashlyn Kruger an.

Dabei war die 24-jährige Kostyuk vom Start weg am Drücker, konnte aber ihre ersten Breakchancen noch nicht nutzen. Ab dem Stand von 2:2 übernahm sie jedoch mit ihrem variablen Spiel komplett die Kontrolle und konnte mit vier gewonnenen Spielen in Folge den ersten Durchgang zu ihren Gunsten entscheiden. Im zweiten Durchgang erhöhte sich die Fehlerquote der Nr. 13 der Welt, während ihre 25-jährige Gegnerin geduldiger agierte und sich mit dem Satzausgleich belohnen konnte.

Im Entscheidungs-Durchang aber dominierte Kostyuk wieder mit ihrer offensiven Herangehensweise und streute auch immer wieder geschickte Netzangriffe ein. Nach einem schnellen 40:0 im letzten Spiel zeigte sich die Nr. 12 des Turniers kurz noch einmal kurz verunsichert, ehe sie sich mit ihrem vierten Matchball den 6:2, 4:6, 6:1-Erfolg sichern und damit erstmals den Einzug ins Achtelfinale von Wimbledon fixieren konnte.

Snigur chancenlos gegen Krueger

Im Achtelfinale bekommt es Kostyuk nicht mit einer Landsfrau zu tun, da Daria Snigur heute nicht an ihre bisherigen Leistungen im Turnier anknüpfen konnte. Nach ihrem Auftakt-Coup gegen ihre Landsmännin Elina Svitolina ließ die 24-Jährige einen weiteren Zweisatz-Erfolg gegen die Französin Jeanjean folgen, ehe sich der US-Amerikanerin Ashlyn Krueger gegenübersah. Zwar konnte sie die Anfangsphase noch offen gestalten, musste aber drei Spiele in Folge zum Verlust des ersten Satzes abgeben. Im zweiten Durchgang dominierte die 22-jährige Qualifikantin Krueger dann komplett und besiegelte mit ihrem ersten Matchball den 6:3, 6:2-Erfolg nach knapp einer Stunde.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon