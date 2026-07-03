Wimbledon: Osaka überzeugt, Bencic muss kämpfen

Naomi Osaka und Belinda Bencic haben auf unterschiedliche Art und Weise das Achtelfinale in Wimbledon 2026 erreicht. Dort könnten auf beide prominente Gegnerinnen warten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 15:16 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka hat in Wimbledon 2026 bislang überzeugt

Schön langsam arbeitet sich Naomi Osaka in Richtung Centre Court. Die Japanerin, die bislang auf den Außenplätze erfolgreich ihrer Arbeit nachgegangen war, durfte am Freitag das Spielgeschehen auf dem No. 1 Court eröffnen. Osaka tat dies vor allem im ersten Satz gegen Daria Kasatkina fulminant, führte schnell mit 5:0, gewann schließlich mit 6:1 und 6:3.

Rasen ist bekanntlich ja nicht das präferierte Geläuf der viermaligen Major-Siegerin. Mit dem Finaleinzug vergangene Woche in Bad Homburg hatte Osaka aber schon angedeutet, dass sie in dieser Saison besser mit dem ikonischen Grün zurecht kommt. Gegen Kasatkina dominierte Osaka jedenfalls mit ihrem Aufschlag.

Osaka mutmaßlich gegen Sabalenka

Bei ihrer nächsten Aufgabe wird Naomi Osaka wieder ihre Bestform brauchen: Denn da geht es mutmaßlich gegen Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste spielt in den kommenden Stunden gegen Jelena Ostapenko.

Auf dem No. 3 Court hatte Belinda Bencic nach einem starken Start mit Anna Kalinskaya doch noch sehr hart zu kämpfen. Die Schweizerin setzte sich nach knapp drei Stunden Spielzeit aber dann doch mit 6:4, 4:6 und 7:6 (7) durch.Nächste Gegnerin von Bencic könnte Coco Gauff werden. Die US-Amerikanerin muss zunächst aber mal gegen ihre Landsfrau Claire Liu bestehen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



