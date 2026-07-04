Wimbledon 2026: Paukenschlag! Mertens besiegt Ex-Championesse Rybakina

In der dritten Runde von Wimbledon hat die Belgierin Elise Mertens für eine faustdicke Überraschung gesorgt und besiegte die ehemalige Titelträgerin Elena Rybakina in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 15:57 Uhr

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© Getty Images Mit einer grundsoliden Leistung besiegte Elise Mertens in Wimbledon die ehemalige Siegerin Elena Rybakina für den Einzug ins Achtelfinale.

Wohl kaum konnte eine Favoritenrolle eindeutiger verteilt sein als vor der Drittrunden-Begegnung zwischen Elena Rybakina und Elise Mertens, da die Kasachin nicht nur den direkten Vergleich gegen die Belgierin mi 7:1 anführte, sondern 2022 auch an der Church Road im Einzel triumphierte.

Doch die 30-jährige Mertens fand von Beginn an zu ihrem sicheren Spiel und ließ sich von den druckvollen Schlägen von Rybakina nur selten ärgern. Nach ausgeglichenem Beginn wechselte das Momentum mehrfach in Form von Aufschlagverlusten, dennoch vertagten die beiden Spielerinnen die Entscheidung in den Tiebreak. Auch dort ging es zu Beginn ausgeglichen zu, ehe Mertens das bessere Ende auf ihre Seite ziehen konnte.

Mit dem Satzgewinn im Rücken agierte Mertens nun beinahe fehlerfrei, während die 27-jährige Rybakina erst einmal völlig den Faden verlor und sich schnell mit 1:5 im Rückstand sah. In ihrem letzten Aufschlagspiel musste die belgische Billie-Jean-King-Cup-Spielerin noch einmal kurz zittern und insgesamt vier Breakbälle abwehren, vergab zudem ihren ersten Matchball mit einem Doppelfehler, fixierte aber mit einem Ass den finalen 7:6 (4), 6:1-Erfolg nach 96 Minuten und schaffte damit zum vierten Mal den Einzug in die Runde der letzten 16.

In ihrem ersten Viertelfinale in London sieht sich die Nr. 27 der Welt, die aktuell die Doppelweltrangliste anführt, der Tschechin Marie Buzkova gegenüber, die sich in drei Sätzen gegen Liudmila Samsonova behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon