Wimbledon 2026: Nervenstarke Eala bezwingt Titelverteidigerin Swiatek

Mit einer kampfstarken Leistung besiegte die Filipina Alexandra Eala in der dritten Runde von Wimbledon die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek in zwei Sätzen und steht nach ihren ersten Siegen auf dem heiligen Rasen überhaupt im Achtelfinale, in dem sie auf die ehemalige Finalistin Jasmine Paolini aus Italien treffen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 17:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer mutigen und kampfstarken Leistung besiegte Alexandra Eala in der dritten Runde von Wimbledon die Titelverteidigerin Iga Swiatek.

Zwar konnte Titelverteidigerin Iga Swiatek gegen ihre Drittrunden-Gegnerin von Wimbledon Alexandra Eala in der vergangenen Saison beim 1000er-Event in Madrid in drei Sätzen triumphieren, war aber durch die kurz davor erlittene Zweisatz-Niederlage in Miami beim ersten Aufeinandertreffen mehr als gewarnt.

Von Beginn agierte die 21-jährige Eala gegen die ehemalige Nr. 1 der Welt furchtlos und ließ sich auch durch einen frühen Aufschlagverlust nicht verunsichern. Auch einen verpassten Satzball beim Stand von 5:3 konnte die Filipina wegstecken und schaffte den Einzug in den Tiebreak. Auch dort hatte die kampfstarke Eala einige Rückschläge wegzustecken und ließ ihre 25-jährige Gegnerin nach einer 5:2-Führung noch einmal zurückkehren, sicherte sich aber den Entscheider durch eine verschlagene Vorhand von Swiatek mit 11:9.

Mit dem Momentum im Rücken bestimmte die an Position 29 geführte Eala das Geschehen gegen die Nr. 3 des Turniers, konnte sich die ersten beiden Aufschlagspiele ihrer Gegnerin sichern und fixierte in einem hartumkämpften Aufschlagspiel, unter Abwehr eines Breakballs, mit einem direkten Aufschlagpunkt die schnelle 4:0-Führung. Zwar steckte Swiatek nicht auf und warf noch einmal alles in die Waagschale, konnte dem Match aber keine Wendung mehr geben. Im letzten Aufschlagspiel konnte Eala in einem Marathon-Game noch vier Breakchancen abwehren, ehe sie bei ihrem dritten Matchball mit einem Vorhand-Winner den Deckel auf den 7:6 (9), 6:2-Erfolg draufmachen konnte.

Im Achtelfinale sieht sich die Nr. 32 der Welt der ehemaligen Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien gegenüber, die der Griechin Maria Sakkari beim 6:1, 6:2 nach 66 Minuten eine richtige Lehrstunde erteilte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon