Zeynep Sonmez zeigt „gedämpft“ Flagge für Palästina

Während Spielerinnen und Spieler auf der Tour die Ukraine-Flagge auf der Bekleidung als Zeichen der Solidarität zur Schau tragen, wurde Zeynep Sonmez in Wimbledon das Tragen der Wassermelone als Pin zum Hinweis auf die Situation in Palästina an ihrem Outfit untersagt. Somit wich die Türkin mit der Symbolik auf den Dämpfer in ihrem Schläger aus.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 10:51 Uhr

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© Getty Images Nach dem Verbot des Tragens eines Pins wich Zeynep Sonmez in Wimbledon mit dem Wassermelonen-Symbol für Palästina auf ihren Vibrationsdämpfer im Schläger aus.

Eine Herzensangelegenheit ist es den Tennisprofis aus der Ukraine, sich mit der Flagge ihres Landes solidarisch mit ihren kriegsgebeutelten Landsleuten in der Heimat solidarisch zu zeigen. So trägt auch die Hamburgerin Eva Lys, die selbst in der Ukraine geboren ist, stets die Flagge ihres Geburtslandes auf ihrer Bekleidung.

Auf die politische Situation in Palästina möchte dagegen die Türkin Zeynep Sonmez aufmerksam machen. Seit einiger Zeit trägt die 24-jährige an ihrer Bekleidung einen Pin, der eine Wassermelone darstellt. Die Wassermelone symbolisiert das Land Palästina, da sie alle Nationalfarben des Landes aus dem Nahen Osten enthält.

Obwohl Palästina sogar ein offizielles Mitglied des internationalen Tennisverbands ITF ist, machten die Veranstalter in Wimbledon einen Unterschied. Während das Tragen der ukrainischen Farben als Symbol weiterhin gestattet wurde, untersagte man Zeynep das Tragen des Wassermelonen-Pins.

Dennoch ließ sich die meinungsstarke Sonmez nicht unterkriegen und wählte ihrem eigenen Weg, um ihre Solidarität gegenüber Palästina auf dem Platz doch noch zu bekunden. Für ihr Match ließ sich die Nr. 51 der Welt einfach einen Vibrations-Dämpfer mit dem Symbol der Wassermelone anfertigen, um diesen in ihrem Schläger zur Schau zu stellen. Von so viel Kreativität ließen sich sogar die strengen Herren in Wimbledon überzeugen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon