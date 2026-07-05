Wimbledon: Alexandra Eala schreibt jetzt auch ein Rasen-Märchen

Alexandra Eala sorgte mit ihrem Sieg gegen Iga Swiatek für neue Euphorie in ihrem ganz persönlichen Tennismärchen, dass sich nun auch in Wimbledon fortschreibt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 11:58 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala sorgte in Wimbledon gegen Iga Swiatek für eine große Überraschung.

Seitdem Alexandra Eala im März 2025 das Halbfinale beim WTA-1000-Turnier in Miami erreichte, gilt die Tennisspielerin von den Phillippinen als Vorreitern für Erfolge aus Entwicklungsländern des Tennissports. Die 21-Jährige schreibt dieses anhaltende Märchen nun in Wimbledon mit ihrem Drittrundenerfolg gegen Titelverteidigerin Iga Swiatek fort.

“Für jemanden, der auf den Philippinen aufgewachsen ist bedeutet das hier sehr viel” sagte Alexandra Eala im Anschluss an ihren historischen Sieg. Gleichzeiztig erinnerte der sich der Shootingstar an die früheren Trainigssessions mit Vater und Bruder, bei denen das zur Verfügung stehende Material oftmals eher dürftig gewesen ist.

Eala mit ersten Siegen in Wimbledon

Die drei Siege in den ersten drei Runden der diesjährigen Wimbledonauflage waren gleichzeitig auch die ersten drei Siege Ealas beim Rasenklassiker. Doch überraschend kommt diese Leistung trotzdem nicht daher. Immerhin gewann Eala im Vorfeld des dritten Grand Slams in diesem Jahr den Titel beim WTA-Rasenchallenger in Birmingham und stand vor einem Jahr beim WTA-Tourevent in Eastbourne, ebenfalls auf Rasen ausgetragen, im Endspiel.

Eala hat ihre Fähigkeiten für das grüne Geläuf also durchaus schon unter Beweis gestellt. Doch trotzdem ist der Achtefinaleinzug von Alexandra Eala eine der Überraschungen des Turniers, die damit ihren steilen Aufstieg in Richtung Weltspitze untermauert. Mit Platz 28 ist nach dem Turnier bereits ein neues Karrierehoch sicher.

Im Achtelfinale wartet nun mit Jasmine Paolini der nächste harte Prüfstein. Die Italienerin stand bereits im Endspiel von Wimbledon und scheint aktuell ihr Gefühl für das eigene Spiel wiederzuentdecken. Dass sich jedoch das Märchen der Alexandra Eala fortschreibt, ist keineswegs ausgeschlossen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon