Wimbledon 2026: Krawietz/Pütz siegen gegen Miedler und Cabral

Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen im Viertelfinale der Doppelkonkurrenz von Wimbledon. Das deutsche Duo siegte gegen den Österreicher Lucas Miedler und Partner Francisco Cabral mit 7:6(3) und 7:6(7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 14:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz gehören zu den besten Doppeln auf der Tour.

Denkbar knapp war der Matchverlauf im Achtelfinale zwischen Kevin Krawietz und Tim Pütz, die auf Lucas Miedler und seinen “Notfallpartner” Francisco Cabral trafen. Nach 1:46 Stunde löste das Davis-Cup-Doppel Deutschlands das Ticket für Runde der letzten acht Teams an der Church Road.

Beide Teams gaben im ersten Satz jeweils einmal ihren Aufschlag ab. So folgte nach zwölf Spielen der Tiebreak mit dem besseren Ende für Kevin Krawietz unf Tim Pütz. Im zweiten Durchgang hielten sich beide Doppel schadlos und so durften die Zuschauer erneut einen Tiebreak verfolgen, in dem Lucas Miedler und sein Partner aus Portugal den besseren Start erwischten.

Jebens raus, Oberleitner noch dabei

Doch Krawietz und Pütz fanden mit jedem Punkt besser in den Decider des zweiten Satzes und erarbeiteten sich den ersten Matchball der Partie beim Stand von 5-5. Doch das Team auf der anderen Seite blieb standhaft und hatte kurz darauf selbt die Chance zum Satzausgleich. Am Ende sicherte sich jedoch das deutsche Doppel mit dem zweiten Matchball diesen Tiebreak und damit auch den verdienten Einzug in das Viertelfinale.

Mit Henrik Jebens schied am Sonntagmittag ein deutscher Doppelspezialist im Achtelfinale aus. An der Seite seines Partners Ray Ho aus Taiwan unterlag Jebens dem Duo Guido Andreozzi und Manuel Guinard mit 6:7(4) und 4:6. Mit Neil Oberleitner hat Österreich noch ein weiteres Eisen im Doppelwettbewerb. Der 26-Jährige spielt sein Achtelfinale am Montag an der Seite des Tschechen Petr Nouza.

Hier das Doppel-Tableau in Wimbledon