Wimbledon: Kostyuk und Mertens buchen ihre Viertelfinal-Plätze

Marta Kostyuk und Elise Mertens sind am frühen Montag jeweils mit Zwei-Satz-erfolgen in das Viertelfinale in Wimbledon 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 16:34 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk ist in Wimbledon 2026 ins Viertelfinale eingezogen

Die letzten vier Einzel-Sätze, die beim Wimbledon-Turnier 2026 außerhalb des Centre Courts bzw. des No. 1 Courts gespielt wurden, endeten alle mit 6:4. Zwei davon zugunsten von Marta Kostyuk, zwei zugunsten Elise Mertens. Was diesen beiden nun auch jeweils einen Platz im Viertelfinale bescherte.

Kostyuk setzte sich zum Auftakt auf dem No. 2 Court gegen Ashlyn Krueger durch, die im Vorfeld des Wimbledon-Turniers bei zwei kleineren WTA-Turnieren auf Rasen stark aufgespielt hatte. Mertens wiederum, die in der dritten Runde Elena Rybakina bezwingen konnte, gewann gegen Marie Bouzkova.

Die nächsten Gegnerinnen werden erst ermittelt: Kostyuk spielt entweder gegen Jasmine Paolini oder Alexandra Ella. Mertens trifft im Viertelfinale entweder auf Madison Keys oder Linda Noskova.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



