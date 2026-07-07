Wimbledon: Alexandra Eala entfacht Tennis-Euphorie auf den Philippinen

Auch das Achtelfinal-Aus gegen Jasmine Paolini kann Alexandra Ealas Wimbledon-Lauf nicht schmälern – die 21-Jährige begeistert inzwischen ein ganzes Land.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 14:52 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala hat in ihrer Heimat einen richtigen Tennis-Boom ausgelöst

Alexandra Eala hat ihr Wimbledon-Abenteuer zwar im Achtelfinale beendet, ihr Aufstieg ist dadurch aber keineswegs gebremst worden. Die 21-jährige Filipina unterlag Jasmine Paolini nach drei umkämpften Sätzen mit 6:4, 4:6, 3:6 und verpasste den Sprung unter die letzten Acht. Dennoch sorgte sie mit ihrem bislang besten Grand-Slam-Ergebnis für ein historisches Kapitel: Noch nie zuvor hatte eine Spielerin von den Philippinen die vierte Runde eines Major-Turniers erreicht.

Welche Bedeutung Eala inzwischen in ihrer Heimat besitzt, wurde während der Partie eindrucksvoll sichtbar. Rund 8.000 Fans verfolgten das Match bei einem Public Viewing in der PhilSports Arena in Manila. Aus der talentierten Nachwuchsspielerin ist längst eine nationale Identifikationsfigur geworden. Bereits nach ihrem Überraschungserfolg gegen Iga Swiatek hatte ihr sogar der philippinische Präsident öffentlich gratuliert und sie als Inspiration für die junge Generation bezeichnet.

Auch international wächst das Interesse an der Linkshänderin rasant. Die Highlights ihres Sieges über Swiatek wurden auf dem offiziellen Wimbledon-YouTube-Kanal mehr als 1,2 Millionen Mal angesehen – und übertrafen damit sogar zahlreiche Videos mit Superstars wie Novak Djokovic oder Serena Williams. Der Lauf in London endete zwar gegen Paolini, doch Eala hat in diesen zwei Wochen eindrucksvoll gezeigt, dass sie auf dem Weg in die Weltspitze angekommen ist.

Das Damen-Einzel-Tableau in Wimbledon