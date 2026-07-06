Wimbledon: Linda Noskova komplettiert das Viertelfinale

Linda Noskova ist mit einem 6:4 und 7:6 (2) gegen Madison Keys als letzte Spielerin in das Viertelfinale von Wimbledon 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 18:59 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova steht erstmals in einem Wimbledon-Viertelfinale

Linda Noskova hat vor etwas mehr als zwei Wochen das 500er in Berlin gewonnen, Madison Keys ein paar Tage später das WTA-Tour-250-Event in Eastbourne. Im letzten Achtelfinale von Wimbledon 2026 sind auf dem No. 1 Court also zwei Spielerinnen aufeinander getroffen, die aktuell bestens in Form sind. Und nach einem intensiven Schlagabtausch war es Noskova, die mit 6:4 und 7:6 (2) die Oberhand behielt.

Damit steht die Tschechin erstmals im Viertelfinale von Wimbledon. Im vergangenen Jahr war sie im Achtelfinale an der späteren Finalistin Amanda Anisimova gescheitert. Nächste Gegnerin wird nun Elise Mertens sein, die sich früher am Montag gegen Marie Bouzkova mit 6:4 und 6:4 behaupten konnte.

Gauff, Osaka, Pegula, Muchova morgen im Einsatz

Ebenfalls in der Runde der letzten acht sind Jasmine Paolini und Marta Kostyuk. Paolini beendete den Lauf von Alexandra Eala mit einem 6:4, 4:6 und 6:3. Und Kostyuk schlug im ersten Einzel-Match des Tages Ashlyn Krueger mit 6:4 und 6:4.

Morgen kommt es bereits zu den ersten beiden Viertelfinal-Partien: Naomi Osaka, die letzte verbliebene Siegerin eines Grand-Slam-Turniers im Hauptfeld, spielt gegen Karolina Muchova. Und in einem rein amerikanischen Duell spielt Coco Gauff gegen Jessica Pegula um den Einzug in die Vorschlussrunde.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



