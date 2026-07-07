Wimbledon 2026: Muchova beendet Osakas Rasen-Märchen

Mit einer konsequenten Leistung besiegte die Tschechin Karolina Muchova im Viertelfinale von Wimbledon die vierfache Major-Siegerin Naomi Osaka aus Japan in zwei Sätzen und steht damit erstmals im Halbfinale, in dem sie auf die US-Amerikanerin Coco Gauff treffen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 19:19 Uhr

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© Getty Images Mit einer konstanten Leistung gegen Naomi Osaka spielte sich Karolina Muchova erstmals ins Halbfinale von Wimbledon.

Bei einer offiziellen 3:3-Bilanz im direkten Vergleich ging Karolina Muchova beim Wimbledon-Turnier mit etwas mehr Momentum in ihre Viertelfinal-Partie gegen Naomi Osaka, schließlich sicherte sich die Tschechin im letzten Vorbereitungsturnier in Bad Homburg durch eine Aufgabe ihrer japanischen Gegnerin im Finale den Titel, wodurch das Match nicht in der offiziellen Statistik der WTA gewertet wurde.

Und beide Spielerinnen begannen etwas nervös und mussten jeweils ihre ersten beiden Aufschlagspiele abgeben. Im weiteren Verlauf fanden beide Protagonistinnen jedoch einen besseren Rhythmus bei eigenem Service und mussten nur je eine weitere Breakchance abwehren, ehe es in den Tiebreak ging. Dort hatte die 29-jährige Muchova das Momentum komplett auf ihrer Seite und brachte eine schnelle 5:1-Führung sicher nach Hause.

Auch im zweiten Akt agierten beide Spielerinnen relativ auf Augenhöhe, wobei Muchova einen Tick konstanter wirkte, jedoch erst einmal eine Break-Möglichkeit ungenutzt lassen musste. Beim Stand von 4:4 erarbeitete sich die Weltranglisten-9. gegen die Nr. 14 im Ranking zwei weitere Chancen und profitierte von einem völlig misslungenen Drive-Volley ihrer 28-jährigen Gegnerin. Ohne auch nur eine Spur von Nerven zu zeigen, brachte die Nr. 10 des Turniers das Match bei eigenem Service sicher ins Ziel und besiegelte mit zwei Assen in Folge den 7:6 (4), 6:4-Erfolg nach 1:40 Stunden.

Somit fixierte die dreifache WTA-Titelträgerin in ihrem dritten Anlauf im Viertelfinale ihren ersten Einzug in die Runde der letzten Vier, in der sie der US-Amerikanerin Coco Gauff gegenüberstehen wird, die sich in drei hartumkämpften Sätzen gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula behaupten konnte. Für Osaka war es nach mehreren erfolglosen Anläufen die erste Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon