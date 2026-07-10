"Grand-Slam-Triple-Krone": Ostapenko gehört nun elitärem Club an

Jelena Ostapenko holte am Donnerstag an der Seite von Marcelo Arvalo den Mixed-Titel in Wimbledon und reihte sich somit in eine exklusive Liste ein.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 12:19 Uhr

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© Getty Images Jelena Ostapenko darf sich über einen besonderen Erfolg freuen.

Die Lettin ist nun nämlich nur eine von vier aktiven Spielerinnen, die sowohl im Einzel als auch im Doppel und Mixed-Doppel einen Grand Slam-Sieg vorweisen können. Neben Ostapenko haben dies nur Barbora Krejcikova und die "Comeback-Queens" Venus und Serena Williams geschafft.

Ihren ersten Grand Slam-Titel hatte Ostapenko 2017 in Roland Garros im Einzel geholt, als sie als 20-Jährige völlig überraschend im Finale Simona Halep bezwang. Der zweite Streich folgte im Jahr 2024 mit dem Gewinn der US Open im Damendoppel an der Seite der Ukrainerin Lyudmyla Kichenok. Nun hat die Lettin das Triple mit dem Wimbledon-Sieg im Mixed komplettiert.

Im Finale bezwang Ostapenko am Donnerstag an der Seite ihres salvadorianischen Partners Marcelo Arvalo das australische Duo Marc Polmans/Storm Hunter mit 4:6, 7:5 und 6:2.

Nach dem Sieg machte die 29-Jährige keinen Hehl aus ihrer Freude über diesen Erfolg, den sie als etwas ganz Besonderes betrachtet. „Es war eine unglaubliche Woche. Jetzt bin ich Grand-Slam-Siegerin im Einzel, Doppel und Mixed. Ich finde es fantastisch, in allen Kategorien gewonnen zu haben. Es war eine unglaubliche Woche. Ich habe mit Marcelo wirklich gut zusammengespielt. Ich spiele sehr gerne mit ihm, und wir haben viel Spaß auf dem Platz“, so Ostapenko euphorisch.

Hier das Mixed-Doppel-Tableau in Wimbledon

