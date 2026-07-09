Wimbledon 2026: Noskova schlägt Kostyuk im zweiten Halbfinale

Linda Noskova hat im Halbfinale von Wimbledon 2026 gegen Marta Kostyuk mit 6:4 und 6:4 gewonnen. Im Endspiel geht es nun gegen Landsfrau Karolina Muchova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 19:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Linda Noskova spielt in Wimbledon groß auf

Linda Noskova steht erstmals im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers! Die Tschechin setzte sich im zweiten Halbfinale des Wimbledon-Turniers 2026 gegen Marta Kostyuk mit 6:4 und 6:4.

Der erste Satz verlief bis zum 5:4 ausgeglichen, dann erlaubte sich Kostyuk eine kleine Schwächephase, die in einem Doppelfehler mündete. Das ergab dann den Satzgewinn für die Tschechin, die zuletzt ja in Berlin den Titel geholt hatte.

Auch im zweiten Durchgang gelang Noskova der erste Nadelstich, diesmal mit dem Break zum 3:1. Kostyuk schlug war sofort zurück, gab aber erneut ihren Aufschlag zum 4:6 ab.

Im Finale am Samstag geht es gegen Karolina Muchova, die sich mit Coco Gauff ein höchst spannendes Duell lieferte. Die US-Amerikanerin hatte im Tiebreak des dritten Satzes beim Stand von 9:8 einen Matchball, den sie aber aus bester Position mit der Vorhand vergab. Wenige Augenblicke später fixierte Muchova das 6:2, 1:6 nd 7:6 (9).

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon