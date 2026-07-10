Coco Gauff: Dieser Matchball wird ihr lange nachhängen

Coco Guaff hat den Einzug ins Endspiel von Wimbledon 2026 auf ihrem Schläger gehabt. Buchstäblich. Und den Sieg gegen Karolina Muchova doch noch verpasst.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 00:48 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff bei ihrem Anschied aus Wimbledon

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Es besteht die Chance auf den erstmaligen Einzug in das Finale von Wimbledon, es gibt Matchball, und der Aufschlag durch die Mitte gelingt sehr gut. Die Gegnerin schafft es also gerade mal noch so, den Ball über das Netz zu heben. Aber nicht weiter als bis zur T-Linie. Eine Auflage, wie man sie sich aus Sicht von Coco Gauff nicht besser hätte wünschen können.

Klar: Die Vorhand von Gauff ist seit Jahren eine neuralgische Stelle. Aber aus dieser Position sollte es ja wohl ein Leichtes sein, die Kugel zu versenken. Es sei denn, man versucht auf einen zu langsamen Ball, der erstaunlich hoch aufspringt, einen Stopp mit eben jener Vorhand. Keine gute Idee, wie auch Expertin Andrea Petkovic bei Prime sofort anmerkte. Der Ball landete im Netz, wenige Augenblicke später stand Karolina Muchova als Siegerin dieses Matches fest. Der Return von Muchova wäre tatsächlich in einer unangenehmen Höhe für sie gewesen, erklärte Gauff später in ihrer Pressekonferenz. Aber wenn der Stopp gelungen wäre, hätte man sie dafür von allen Seiten gelobt.

Gauff noch ohne Finale auf Rasen

Aber so musste Coco Gauff, die in der frühen Phase dieses Turniers teilweise nicht gut ausgesehen hatte, unter dem Applaus der Fans dann eben als Verliererin den Centre Court verlassen. Ein möglicher Trost mag sein, dass Gauff schon zwei Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte: 2024 bei den US Open und im vergangenen Jahr in Roland Garros. Aber so eine Chance auf einen Platz im Wimbledon-Finale - ob die so schnell wiederkommt?

Zumal ja nichts darauf hingedeutet hatte, dass Coco Gauff in diesem Jahr bei The Championships so einen Lauf hinlegen würde. Und die dramatische Niederlage gegen Karolina Muchova bestätigte auch einen Makel im sportlichen Lebenslauf von Gauff. Denn noch nie konnte sie ein Finale bei einem Rasen-Event erreichen. Die nächste Chance dazu gibt es erst im kommenden Jahr.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



