Wimbledon 2026 live: Linda Noskova vs. Karolina Muchova im TV, Livestream und Liveticker

Linda Noskova und Karolina Muchova spielen heute um den Titel in Wimbledon 2026. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 17:44 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit I Man hat es sich vielleicht schon gedacht: Wer hier den besseren Start erwischt, wird nur schwer einzuholen sein. Linda Noskova ist das gelungen, auch weil sie 92 Prozent der Punkte beim ersten Aufschlag gewonnen hat. Noskova - Muchova 6:2 Bei 0:40 sieht es für Karo schon halb dunkel aus, aber sie gewinnt drei Punkte in Folge. Und wehrt Breakball Nummer vier mit dem Ass ab. Aber bei Nummer fünf senkt sich ein Stopp von Linda genau auf die Linie - darauf hat Muchova keine Antwort mehr. Noskova - Muchova 5:2 Ass mit dem zweiten Aufschlag - so startet Noskova in dieses Spiel. Der folgende zweite Aufschlag ist dafür einen Meter zu lang. Linda zuckt indes nicht mit der Wimper. Noskova - Muchova 4:2 Guter erster Punktgewinn von Karolina mit dem Smash, danach bietet Linda auch zwei Fehler an. Der Spielgewinn erfolgt auch hier mit einem Drop Shot. Noskova - Muchova 4:1 Linda dominiert die ersten beiden Punkte, setzt danach eine Rückhand knapp neben die Linie. Aber der Aufschlag nach außen funktioniert prächtig - 40:15. Schreibt man, nur um gleich den ersten Doppler von Noskova zu bezeugen. Es geht zwar über Einstand, aber das Break wird mit einem weiteren erfolgreichen Stopp bestätigt. Noskova - Muchova 3:1 Und als ob Karo hier mitgelesen hätte, startet sie mit einem Ass. Aber: Danach unterlaufen ihr drei Vorhandfehler - es gibt die ersten beiden Breakbälle. Linda bestaunt ein sehr enges Ass, holt sich dann aber mit der Rückhand longline den ersten Vorteil. Noskova - Muchova 2:1 Linda zeigt, dass sie wohl die bessere Aufschlägerin ist. Obwohl bei den vier Punkten en suite kein Ass dabei war. Noskova - Muchova 1:1 Solider Anfang auch von Karo. So ein 1:1 hatten wir im letzten Jahr im Finale ja nicht: Da gewann Iga Swiatek gegen Amanda Anisimova mit 6:0 und 6:0. Noskova - Muchova 1:0 Linda setzt mit dem Stopp zum 30:15 ein erstes Highlight. Und macht auch die beiden folgenden Punkten. Uuuund wir sind jetzt mittendrin im Match. Bislang gab ... ... es zwischen den beiden nur ein Duell: 2025 bei den US Open. Da hat Muchova in drei Sätzen gewonnen. Linda Noskova ... ... steht erstmals in einem Finale eines Grand-Slam-Turniers. Karolina Muchova hat sich schon einmal in einem versucht, in Roland-Garros aber gegen Iga Swiatek verloren. Einen wunderbaren frühen ... ... Samstagabend wünschen wir. Linda Noskova gegen Karolina Muchova - das ist das Treffen der beiden besten Rasenspielerinnen der Saison. Und so nebenbei auch das erste rein tschechische Wimbledon-Finale. Schön, dass Ihr dabei seid.

© Getty Images Linda Noskova und Karolina Muchova spielen heute um den Wimbledon-Titel

Es wird erst die zweite Begegnung zwischen den beiden werden, die erste konnte Karolina Muchova im vergangenen Jahr bei den US Open in drei Sätzen für sich entscheiden.

In jedem Fall haben Noskova und Muchova schon Geschichte geschrieben. Denn noch nie zuvor hat es in Wimbledon ein rein tschechisches Finale gegeben.

Muchova vs. Noskova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Linda Noskova und Karolina Muchova gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen