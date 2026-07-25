ATP Estoril: Van Assche trifft in erstem Endspiel auf Blockx

Der Franzose Luca Van Assche und der Belgier Alexander Blockx spielen am Sonntag um ihren ersten ATP-Titel.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 23:48 Uhr

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Luca van Assche

Van Assche schlug im französischen Duell Hugo Gaston mit 6:4, 7:5.

Der 22-Jährige, aktuell die Nummer 78 der Welt, hatte sich durch die Estoril-Woche durchgekämpft, alle bisherigen Matches waren über drei Sätze gegangen, auch der Viertelfinalsieg gegen Andrey Rublev, die Nummer 1 des Turniers. Gegen Gaston machte Van Assche seinen Finaleinzug in zwei Sätzen klar.

Blockx dreht Match gegen Darderi

Gegner dort ist Alexander Blockx. Der Belgier, aktuell die Nummer 38 der Weltrangliste, geann gegen Luciano Darderi mit 5:7, 7:6 (1), 7:6 (5) und legte dabei gleich mehrere Comebacks hin. Darderi nämlich hatte im zweiten Durchgang bereits mit 5:2 geführt, auch im dritten Satz mit 4:2 und im Tiebreak der Entscheidung mit 4:0.

Blockx aber holte alles auf und nutzte am Ende seinen ersten Matchball.

Auch er steht in seinem ersten Finale auf der ATP-Tour.