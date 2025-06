ATP HalleWestfalen: Jannik Sinner unterliegt starkem Alexander Bublik

Titelverteidiger Jannik Sinner ist im Achtelfinale des ATP-500-Turniers von HalleWestfalen ausgeschieden. Alexander Bublik besiegte den Weltranglistenersten dank einer bärenstarken Vorstellung in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 21:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hatte mit Alexander Bublik große Probleme

Große Überraschung beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen! Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist im Achtelfinale des Rasenevents gegen Alexander Bublik ausgeschieden. Der Südtiroler unterlag dem Weltranglisten-45. nach rund zwei Stunden Spielzeit mit 6:3, 3:6 und 4:6.

Sinner gelang bereits im ersten Aufschlagspiel des Kasachen ein Break, das letztlich sein einziges des Abends bleiben sollte. Satz eins ging relativ klar an den Italiener, danach lief Bublik jedoch zur Höchstform auf. Der 27-Jährige nahm Sinner im zweiten Durchgang nach einem grandiosen Returngame den Aufschlag zum 4:2 ab und glich wenig später zum 1:1 nach Sätzen aus.

Bublik bleibt stabil

Auch im dritten Satz war Bublik der bessere Spieler, die Belohnung folgte in Form des Breaks zum 4:3. Sinner versuchte danach noch einmal alles, fand gegen den starken Aufschlag seines Kontrahenten aber kein passendes Gegenmittel. Bublik verwandelte seinen ersten Matchball zum 3:6, 6:3 und 6:4-Erfolg.

Während Bublik im Viertelfinale auf Tomas Machac trifft, ist für Sinner der Traum von der Titelverteidigung in HalleWestfalen geplatzt. Für den Weltranglistenersten geht es in eineinhalb Wochen mit dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon weiter.

