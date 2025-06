ATP HalleWestfalen live: Jannik Sinner vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alexander Bublik treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 08:45 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik und Jannik Sinner zuletzt in Roland-Garros

Gerade erst haben sich Alexander Bublik und Jannik Sinner im Viertelfinale von Roland-Garros gesehen, schon treffen die beiden in HalleWestfalen wieder aufeinander. In Paris hatte ja Sinner die Nase vorne, zog mit einem Drei-Satz-Erfolg in die Vorschlussrunde ein.

Insgesamt führt Sinner im Head-to-Head mit 4:1-Siegen. Die einzige Niederlage gab es vor exakt zwei Jahren auf dem Rasen von Halle. Da musste Sinner im zweiten Satz aufgeben.

Sinner vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Bublik gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen