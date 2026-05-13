ATP Rom: Ruud nach Achterbahn-Sieg gegen Khachanov erster Halbfinalist

Casper Ruud ist mit einem 6:1, 1:6 und 6:2 gegen Karen Khachanov als erster Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 20:00 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud spielt in Rom groß auf

Casper Ruud scheint wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Denn der Norweger steht nach einem 6:1, 1:6 und 6:2 gegen Karen Khachanov als erster Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Dabei spielte auch das Wetter eine Rolle: Denn beim Stand von 6:1 und 0:1 aus Sicht von Ruud gab es eine zweieinhalbstündige Regenunterbrechung.

In der Vorschlussrunde geht es entweder gegen den jungen Spanier Rafael Jodar oder Luciano Darderi. Der Italiener konnte am Dienstag ja Alexander Zverev besiegen. Allerdings auf dem zweitgrößten Court - heute muss (oder darf?) Darderi erstmals auf dem Campo Centrale ran.

Das zweite Halbfinale wird erst morgen ermittelt. Jannik Sinner bekommt es um 13 Uhr mit Andrey Rublev zu tun. Am Abend trifft dann Daniil Medvedev auf Martin Landaluce. Medvedev hat in rom 2023 den Titel geholt, Sinner fehlt der Triumph im Foro Italico noch.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



