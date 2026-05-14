ATP Masters Rom live: Jannik Sinner vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Andrey Rublev treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinancer. Das Match gib es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und bei Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 21:12 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Andrey Rublev treffen zum elften Mal aufeinander

Es wird das elfte Treffen zwischen Sinner und Rublev werden, der Weltranglisten-Erste aus Südtirol hat in der Bilanz die Nase mit 7:3-Siegen vorne. Und die bisher gezeigten Leistungen in dieser Saison lassen keine Zweifel über den Favoriten aufkommen.

Jannik Sinner fehlen ja nur nich drei Matchsiege, um Historisches zu schaffen: Denn die ersten fünf 1000er einer Saison hat noch niemand gewonnen.

Sinner vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland und bei Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom