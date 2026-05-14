ATP-Challenger-Tour: Hartes Brot für Dimitrov auch in Bordeaux

Grigor Dimitrov hat in dieser Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux Station gemacht. Und ist gleich in der ersten Partie gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 06:37 Uhr

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© Getty Images Grigor Dimitrov hat 2026 erst zwei Matches auf der ATP-Tour gewonnen

Es ist noch längst kein Jahr her, da war Grigor Dimitrov am nächsten von allen Spielern dran, den ersten Wimbledon-Sieg von Jannik Sinner zu verhindern. Da hatte der Bulgare die ersten beiden Sätze für sich entschieden. Sinner schien ziemlich ratlos und auf verlorenem Posten. Aber wie die jüngere Vergangenheit für Grigor Dimitrov nunmal gelaufen ist: Eine Verletzung ist nie weit entfernt.

Tatsächlich hatte Dimitrov schon bei den Australian Open gegen Francesco Passaro ebenso mitten im Match aufgeben müssen wie dann auch in Roland-Garros gegen Ethan Quinn. Nach Wimbledon folgte eine ewig lange Pause, das Comeback gab es erst beim Hallen-1000er in Paris.

Wenigstens Berrettini ist erfolgreich

In der laufenden Kampagne gab es für den mittlerweile 34-Jährigen lediglich zwei Siege auf der „großen“ ATP-Tour: in Brisbane gegen Pablo Carrero Busta und in Indian Wells gegen Terence Atmane. Gegen den Franzosen hatte Dimitrov in der Woche davor in Acapulco noch verloren.

Und so verdingt sich der Routinier also ab und zu auf der ATP-Challenger-Tour. In Aix-en-Provence gab es da allerdings eine Erstrunden-Niederlage gegen Pol Martin Tiffon. Und in Bordeaux lief es nun gestern auch nicht besser. Da verlor Dimitrov gegen Martin Damm mit 6:7 (3) und 6:7 (5).

Besser lief es da für einen Kollegen, der auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Denn Matteo Berrettini, wie Dimitrov körperlich arg gebeutelt, gewann sein Auftaktmatch in Valencia gegen Tara Daniel sicher mit 6:4 und 6.2. Jetzt geht es für Berrettini gegen Camilo Ugo Carabelli.

