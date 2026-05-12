ATP Rom live: Jannik Sinner vs. Andrea Pellegrino im TV, Livestream und Liveticker

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf seinen Landsmann Andrea Pellegrino. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 22:41 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner trifft in Rom auf seinen Landsmann Andrea Pellegrino.

Während für Sinner ein Achtelfinal-Match bei einem ATP Masters 1000-Turnier "business as usual" darstellt, ist es für Pellegrino (ATP-Nummer 155) das Spiel des Lebens. Der 29-jährige kämpfte sich in Rom durch die Quali und spielte sich spätestens mit dem Drittrunden-Sieg über Frances Tiafoe in die Herzen der Tifosi.

Dennoch: Die Favoritenlage könnte in der Runde der letzten 16 bei einem Turnier dieser Größenordnung kaum deutlicher verteilt sein. Alles andere als ein glatter Sieg des Weltranglisten-Ersten wäre eine Riesenüberraschung.

Sinner vs. Pellegrino - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Andrea Pellegrino gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom