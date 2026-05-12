ATP Masters Rom: Erler/Miedler ringen Krawietz/Pütz nieder

Alexander Erler/Lucas Miedler sind durch einen umkämpften Erfolg über Kevin Krawietz/Tim Pütz ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 15:38 Uhr

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© GEPA pictures Alexander Erler und Lucas Miedler siegten in zwei Sätzen

Duelle zwischen Österreich und Deutschland sind ja immer etwas Besonderes. Und also hatte das Achtelfinalduell zwischen Alexander Erler/Lucas Miedler und Kevin Krawietz/Tim Pütz zusätzliche Brisanz zu bieten. Das bessere Ende hatten diesmal die beiden Österreicher, die nach hartem Kampf über den Einzug ins Viertelfinale jubeln durften.

Erler/Miedler gewannen nach fast zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (10) und 7:6 (4). Im Viertelfinale geht es für die beiden gegen Austin Krajicek/Nikola Mektić oder Robert Cash/JJ Tracy.

Hier das Doppel-Tableau in Rom