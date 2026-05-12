ATP Masters Rom: Medvedev komplettiert das Viertelfinale

Daniil Medvedev ist mit einem ungefährdeten Sieg gegen Thiago Augustin Tirante als letzter Spieler in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 23:24 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev am Dienstagabend in Rom

Das letzte Einzel-Match des Tages begann aus Sicht von Daniil Medvedev nicht gut: Denn der Russe musste gegen Thiago Augustin Tirante gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben. Danach aber gelangen dem Argentinier nu noch vier weitere Spielgewinne. Und Medvedev, 2023 ja Champion in Rom, zog mit einem souveränen 6:3 und 6:2 in die Runde der letzten acht ein.

Dort geht es gegen Martin Lanadluce. Der spanische Lucky Loser hatte sich schon am frühen Abend gegen Hamad Medjedovic mit 7:5 und 6.4 durchgesetzt. Medvedev ist ja in der oberen Hälfte das Tableaus platziert, geht es nach der Setzliste, würde er im Halbfinale auf Jannik Sinner treffen.

In der unteren Hälfte haben sich mit Karen Khachanov und Casper Ruud zwei erfahrene Cracks zum Viertelfinal-Duell verabredet. Überraschend ist auch Luciano Darderi noch dabei. Der Italiener konnte gegen Alexander Zverev ja vier Matchbälle parieren. Und spielt nun gegen den jungen Spanier Rafael Jodar.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



