ATP Miami: Zverev landet erneut in Sinners Hälfte, Alcaraz zum Auftakt gegen Fonseca?

Seit Montag kennen die Spieler ihre Auslosung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Wie schon in Indian Wells landete Alexander Zverev in der Turnierhälfte von Jannik Sinner. Auf den topgesetzten Carlos Alcaraz könnte indes früh ein echter Härtetest warten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.03.2026, 20:34 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev landete in der unteren Hälfte

Wie schon in Indian Wells könnte es auch in Miami zum Halbfinalduell zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev kommen. In der kalifornischen Wüste hatte der Südtiroler, der sich anschließend im Finale gegen Daniil Medvedev seinen ersten Titel im Kalenderjahr 2026 sicherte, glatt mit 6:2 und 6:4 die Oberhand behalten.

Vor einem möglichen Wiedersehen in Florida kommt auf die beiden freilich einiges an Arbeit zu. Zverev, der wie alle 32 gesetzten Spieler zunächst von einem Freilos profitiert, trifft zum Auftakt auf Jacob Fearnley oder Martin Damm. Schon in der dritten Runde könnte es zum neuerlichen Duell mit Brandon Nakashima kommen. In Indian Wells hatte sich Zverev gegen den US-Amerikaner in drei engen Sätzen behauptet.

Mögliche Achtelfinalgegner Zverevs sind Learner Tien und Alejandro Davidovich Fokina, im Viertelfinale droht ein Duell mit Ben Shelton oder Medvedev. Sinner eröffnet indes gegen Damir Dzumhur oder einen Qualifikanten. Im Viertelfinale könnte der Weltranglistenzweite, der eine gute Auslosung erwischte, gegen Felix Auger-Aliassime oder Titelverteidiger Jakub Mensik spielen.

Harte Auslosung für Alcaraz

Angeführt wird das Feld in Miami naturgemäß von Carlos Alcaraz - und der Branchenprimus könnte gleich in seiner Auftaktpartie vor einer schweren Aufgabe stehen. Der Spanier bekommt es in der zweiten Runde nämlich mit Fabian Marozsan oder Joao Fonseca zu tun. In Indian Wells hatte der junge Brasilianer Sinner große Probleme bereitet.

Danach dürfte es für Alcaraz nicht unbedingt einfacher werden. Gemäß der Papierform warten auf dem Weg ins Endspiel ab Runde drei hintereinander Sebastian Korda, Karen Khachanov, Taylor Fritz und Lorenzo Musetti.

Aus deutscher Sicht stehen in Miami neben Zverev noch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier fix im Hauptfeld. Struff trifft in Runde eins auf Darwin Blanch, Altmaier auf Terence Atmane. Österreicher ist keiner am Start. Großer Abwesender in Florida ist Vorjahresfinalist Novak Djokovic, der seinen Start am Sonntag aufgrund einer Schulterverletzung absagte.

Das Einzel-Tableau im Überblick