ATP-Weltrangliste: Sinner verkürzt Rückstand auf Alcaraz, Medvedev kehrt in Top Ten zurück

Jannik Sinner und Daniil Medvedev lieferten sich in Indian Wells ein packendes Endspiel. Die starken Darbietungen in der kalifornischen Wüste zahlten sich für die beiden auch hinsichtich der Weltrangliste aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2026, 10:42 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev (l.) und Jannik Sinner standen in Indian Wells im Finale

Durch seinen Turniersieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells hat Jannik Sinner in der Weltrangliste Boden auf Carlos Alcaraz gutgemacht. Der Südtiroler, der das Event in der kalifornischen Wüste im Vorjahr aufgrund seiner Dopingsperre verpasst hatte, durfte sich über einen Zuwachs von 1000 Punkten freuen und liegt nunmehr 2150 Zähler hinter dem Branchenprimus aus Spanien.

Alcaraz verlor wie 2025 auch diesmal wieder im Halbfinale und hält demnach weiterhin bei 13.550 Punkten. Hinter dem Iberer und Sinner komplettiert Novak Djokovic (5370) das Podium. Der Serbe wird die Top drei jedoch in zwei Wochen verlassen, sagte er am Sonntagabend doch seinen Start in Miami ab.

Ofner wieder Österreichs Nummer eins

Nutznießer ist Alexander Zverev, der sich durch seinen ersten Halbfinaleinzug in Indian Wells um 350 Zähler verbesserte und weiterhin auf Rang vier liegt. Unterdessen tauschten Felix Auger-Aliassime (8.) und Ben Shelton (9.) die Plätze, Daniil Medvedev kehrte nach seiner Finalteilnahme als Zehnter in die Top Ten zurück. Vorjahreschampion Jack Draper verlor zwölf Positionen und ist nur mehr die Nummer 26 der Welt.

Neue österreichische Nummer eins ist indes Sebastian Ofner, der seine Punkte vom Challenger-Triumph in Thionville erst diese Woche zugeschrieben bekam. Der Steirer, der sich um 22 Plätze verbesserte, liegt auf Position 86 und damit unmittelbar vor seinem Landsmann Filip Misolic.

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