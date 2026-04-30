ATP Masters Madrid: Underdog Alexander Blockx stürzt Titelverteidiger Casper Ruud

Der 21-jährige Belgier Alexander Blockx wirft im Viertelfinale den amtierenden Titelverteidiger Casper Ruud mit 6:4, 6:4 aus dem Turnier in Madrid.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 15:13 Uhr

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© Getty Images Der Underdog in Madrid: Alexander Blockx

Das Match zum Nachlesen in unserem RE-LIVE-Ticker

In Madrid drehte sich dieser Tage alles um die beiden 19-jährigen Shootingstars Joao Fonseca und Rafael Jodar, wann immer die Rede auf die Next Gen kam. Der 21-jährige Belgier Alexander Blockx hingegen lief weitestgehend unter dem Radar. Im heutigen Viertelfinale gegen Madrid-Titelverteidiger Casper Ruud zeigte er allerdings eindrücklich, warum man ihn fortan auch auf der Rechnung haben sollte.

Clever und effektiv

Gegen den Sandplatzspezialisten Ruud spielte Blockx von Beginn an mutig. Ohne großen Aufhebens sicherte er sich im ersten Satz das entscheidende Break und brachte das 6:4 souverän nach Hause. Auch im zweiten Durchgang blieb das Muster ähnlich. Blockx variierte suchte immer wieder den Weg ans Netz und ließ Ruud damit nie in den Rhythmus finden, den er für seine Bestform braucht. Ein einziges weiteres Break genügte Blockx schliießlich zum 6:4 – und zum größten Sieg seiner bisherigen Karriere.

Ruud in der Krise

Für Ruud setzt sich damit eine durchwachsene Saison fort. Bislang ist er nicht über ein Achtelfinale in Monte Carlo und Indian Wells sowie ein Viertelfinale in Delray Beach hinausgekommen. Mit der verlorenen Titelverteidigung gehen Ruud nun 800 Punkte verloren. Damit wird er auf Rang 25 der Weltrangliste zurückfallen.

Neue belgische Nummer 1

Blockx hingegen macht einen gewaltigen Sprung auf Platz 35 in der Weltrangliste. Er zieht sogar an Zizou Bergs vorbei und darf sich über seinen neuen Status als belgische Nummer eins auf der Tour freuen.

Im Halbfinale wartet nun der Sieger aus der Abendpartie zwischen Flavio Cobolli und Alexander Zverev.

Hier das Einzeltableau der Herren in Madrid