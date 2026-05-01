ATP-Masters Madrid: TRAUMFINALE! Zverev hält Newcomer Blockx in Schach

Mit einer durchwegs starken Leistung besiegte der Hamburger Alexander Zverev im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers in Madrid nach einem Blitzstart den im zweiten Durchgang stark aufkommenden Youngster Alexander Blockx in zwei Sätzen und fixierte damit das Traum-Endspiel gegen den Südtiroler Jannik Sinner.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 22:09 Uhr

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© Getty Images Bei einer durchwegs starken Leistung musste Alexander Zverev in Madrid gegen seinen Namenskollegen Blockx nur im zweiten Durchgang mehr Mühe aufwenden.

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Erfahrungswerte auf dem Court hatte der Hamburger Alexander Zverev beim ATP-Masters-Turnier in Madrid mit seinem belgischen Halbfinalgegner Alexander Blockx im Vorfeld noch keine, schließlich standen sich die beiden Spieler erstmals auf der Tour gegenüber. Doch der deutsche Olympiasieger sollte gewarnt gewesen sein, denn der 21-jährige Blockx konnte bei seinem bisherigen Traumlauf in der spanischen Hauptstadt neben dem an Nr. 3 gesetzten Felix Auger-Aliassime aus Kanada auch den Chilenen Cristian Garin, Francisco Cerundolo aus Argentinien und den norwegischen Titelverteidiger Casper Ruud ausschalten, die auf dem Sandbelag alles andere als eine Laufkundschaft darstellen.

Und der 29-jährige Zverev drückte der Begegnung zu Beginn gleich mal seinen Stempel auf. Mit einem sicheren Rückhand-Passierschlag nach einem starken Stopp erspielte sich der Hamburger gleich im ersten Game einen Breakball und konnte diesen gleich mit einem cleveren Vorhand-Cross nutzen. Bei seinen ersten beiden Aufschlagspielen musste der Weltranglisten-3. jeweils über Einstand gehen, konnte diese aber noch zu seinen Gunsten biegen und sich auch im weiteren Verlauf bei eigenem Service schadlos halten. Auch bei Aufschlag seines Gegners blieb der deutsche Davis-Cup-Spieler mit seiner druckvollen Herangehensweise weiterhin präsent und legte ein Break zur 4:1-Führung nach. Zwar musste er nach souverän gehaltenem Service bei Aufschlag seines Gegners drei Satzbälle verstreichen lassen, packte dann aber bei eigenem Aufschlag sicher zu und besiegelte mit einem Ass den glatten Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt blieb Zverev weiter am Drücker und erspielte sich im ersten Game mit einem Vorhand-Winner zwei laufende Break-Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Auch im weiteren Verlauf erarbeitete sich der zweifache ATP-Weltmeister weitere Chancen, doch Blockx konnte mit einer Bilanz von elf abgewehrten Break-Möglichkeiten bei 13 Versuchen für den Deutschen weiterhin im Satz bleiben. Beim Stand von 5:5 war es dann endlich soweit und Sascha konnte mit Unterstützung eines Netzrollers endlich zupacken. In einem sichereren Aufschlagspiel zum Ende suchte er zum Abschluss zweimal erfolgreich den Weg ans Netz und besiegelte per Smash den finalen 6:2, 7:5-Erfolg nach 1:37 Stunden.

Damit kommt es im Traumfinale zum Aufeinandertreffen mit dem topgesetzten Jannik Sinner. Gegen den Südtiroler musste sich der 24-fache Tour-Titelträger in dieser Saison bereits dreimal ohne Satzgewinn geschlagen geben, in den Halbfinals der Masters-Turniere in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo, und wartet damit nach acht Niederlagen in Folge auf einen Sieg gegen den Weltranglistenersten.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid