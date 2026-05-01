Alexander Blockx trennt sich von Langzeit-Coach Cassiers

Mit seinem bisherigen Sensations-Lauf in Madrid spielte sich Alexander Blockx weiter in Richtung absolute Weltspitze. Umso überraschender, dass der belgische Youngster nun die Trennung von seinem Langzeit-Coach Philippe Cassiers nach 16 Jahren Zusammenarbeit bekanntgab.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 18:58 Uhr

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© Getty Images Trotz seines aktuellen Erfolgslaufs trennte sich Alexander Blockx nach 16 Jahren von seinem Coach Cassiers.

Etwas verwundert nahm die weltweite Tennis-Community beim ATP-Masters-Turnier in Madrid beim Viertelfinal-Triumph des Belgiers Alexander Blockx gegen den norwegischen Titelverteidiger Casper Ruud zur Kenntnis, dass in dessen Box der ehemalige Profispieler Ruben Bemelsmans, nicht aber sein angestammter Übungsleiter zugange war.

Bereits seit Kindesalter an wurde der 21-jährige von seinem Landsmann Philippe Cassiers betreut, der ihm nicht nur die Grundlagen beibrachte, sondern ihn im weiteren Lauf bis in die Top 100 der Weltrangliste führte. Umso überraschender nun, dass der belgische Youngster im Anschluss an seinen Viertelfinal-Coup auf Nachfrage die Trennung von seinem angestammten Trainer bekanntgab, die in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt sein soll.

Weiter kommentieren wollte der aktuelle Weltranglisten-69. die Entscheidung bzgl. der Trennung nach 16 Jahren nicht weiter. Immerhin könnte mit Bemelmans der perfekte Nachfolger bereits gefunden sein. Mit seinem Halbfinal-Einzug gegen den Hamburger Alexander Zverev katapultierte sich der Antwerpener bereits auf Position 35 im Liveranking und scheint damit bereit zu sein für den nächsten Schritt in die absolute Weltspitze.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid