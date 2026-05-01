ATP-Challenger Ostrava: Gentzsch feiert Erfolg im DTB-Duell gegen Molleker

In einem umkämpften Dreisatz-Match besiegte der Duisburger Tom Gentzsch beim ATP-Challenger-Turnier in Ostrava im rein deutschen Viertelfinale den Berliner Rudolf Molleker und steht damit im Halbfinale des 75er-Events gegen den Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 19:23 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Der Duisburger Tom Gentzsch triumphierte beim Challenger in Ostrava im DTB-Duell gegen den Berliner Rudolf Mollieker zum Einzug ins Halbfinale.

Geheimnisse waren rar beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 75 in Ostrava vor der Viertelfinal-Begegnung zwischen dem Duisburger Tom Gentzsch und Rudolf Molleker aus Berlin, schließlich waren die beiden in der vergangenen Saison Team-Kollegen in der 1. Tennis-Bundesliga beim amtierenden Deutschen Meister TC Bredeney.

Den besseren Start in die Partie erwischte der 22-jährige Gentzsch, der mit starken Aufschlägen und seiner druckvollen Vorhand dominierte und seinen Gegner im ersten Durchgang nur einmal bei dessen Aufschlag anschreiben ließ. Im zweiten Akt kämpfte sich aber der 25-jährige Molleker zurück, stabilisierte sich bei eigenem Aufschlag und konnte beim Stand von 5:4 das einzige Break des Durchgangs zum Satzgleichstand einfahren.

Zu Beginn des dritten Durchgangs war eher Molleker am Drücker, der aber zwei Break-Chancen nicht nutzen konnte und sein Service zum 2:3 abgeben musste. Im weiteren Verlauf fand Gentzsch zu seiner Dominanz aus dem ersten Durchgang zurück und konnte seinem Gegner zum Abschluss noch einmal den Aufschlag zum finalen 6:1, 4:6, 6:3-Triumph nach 1:45 Stunden abnehmen.

Im Halbfinale bekommt es der Weltranglisten-228. mit dem Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo zu tun, der den topgesetzten Tschechen Dalibor Svrcina in drei Sätzen niederringen konnte. Bei den anstehenden French Open dürfte Gentzsch, der momentan noch knapp in der Nachrückerliste steht, erstmals im Qualifikationsfeld stehen. Mit den Erfolgen in Ostrava sollte er aber spätestens in Wimbledon in der Qualifikation dabei sein.

Hier das Einzel-Tableau aus Ostrava