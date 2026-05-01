ATP Masters Madrid live: Jannik Sinner vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Arthur Fils bestreiten das erste Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 08:34 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Arthur Fils spielen heute um einen Finalplatz in Madrid

Es wird erst die zweite Begegnung zwischen Sinner und Fils werden, die erste hat der Südtiroler 2023 im Halbfinale von Montpellier für sich entschieden. Beide Spieler hatten in ihren Viertelfinal-Partien keine Probleme, Fils besiegte Jiri Lehecka ebenso in zwei Sätzen wie Sinner den jungen Spanier Rafael Jodar.

Keiner der beiden hat in Madrid bislang das Endspiel erreicht, für Fils wäre es überhaupt der erste Einzug in das Finale eines 1000ers. Sinner dagegen hat die jüngsten vier Veranstaltungen in dieser Kategorie gewonnen.

Sinner vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Arthur Fils gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid