ATP Challenger Bonn: Mackenzie muss sich Choinski geschlagen geben

Jan Choinski hat mit einem 6:3 und 6:2 gegen den deutschen Youngster Jamie Mackenzie den Titel beim ATP-Challenger-Turnier in Bonn geholt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 19:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Jan Choinski und Jamie Mackenzie nach dem Finale in Bonn

Auch im letzten Spiel bei den Bonn Open 2026 präsentierte sich Jan Choinski von Beginn an dominant und schaffte mit seinem druckvollen Spiel schnell ein Break. Das reichte dem formstarken Routinier, um den Satz mit 6:3 sicher zu Ende zu bringen. In Durchgang zwei schien sich der Verlauf zunächst zu wiederholen, aber dann erkämpfte sich der aufopferungsvoll kämpfende Mackenzie das Re-Break zum 2.2. Doch Choinski spielte anschließende seine ganze Erfahrung aus und ließ mit seinem Power-Tennis dem jungen Deutschen keine Chance. Nach zwei weiteren Breaks beendete Choinski sein letztes Aufschlagspiel und damit das Match mit drei Assen zum Endstand von 6:3 und 6:2.

Bei der anschließenden Siegerehrung betonte der Gewinner, welche Bedeutung die Bonn Open in der Nähe seiner Heimat Koblenz für ihn haben: „Hier meinen zehnten ATP Challenger-Titel zu feiern, ist etwas ganz Besonderes für mich. Das werde ich in Erinnerung behalten.“ Seinem Finalgegner zollte er großen Respekt dafür, bereits so früh in der Karriere ein ATP Challenger-Finale erreicht zu haben – und ermutigte ihn, weiter dran zu bleiben. Jamie Mackenzie erhielt nach dem Match nicht nur Lob von Choinski, sondern auch stehende Ovationen vom Bonner Publikum. Er dankte den Zuschauern für die fantastische Unterstützung in der Turnierwoche und erklärte, dass er sich gerade mit diesem Turnier auf der ATP Challenger-Tour besonders verbunden fühlt. Im letzten Jahr hatte er bei den Bonn Open seinen ersten Challenger-Sieg überhaupt geschafft – und dieses Mal hat es sogar für das Finale gereicht. Er fasste seine Emotionen so zusammen: „Jedes Mal, wenn ich hierher komme, fühlt es sich an wie zuhause.“