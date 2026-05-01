ATP Masters Madrid: Sinner lässt Fils keine Chance - erstes Finale in der Caja Magica

Jannik Sinner ist mit einem 6.2 und 6:4 gegen Arthur Fils erstmals in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 17:41 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner in Madrid

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Natürlich wusste Arthur Fils schon vor Beginn seines Matches gegen Jannik Sinner, dass dies ein anstrengender Nachmittag werden könnte. Was sich schon im allerersten Aufschlagspiel von Fils bewahrheitete: Denn das dauerte schlappe sieben Minuten, ehe der Franzose doch noch mit 1:0 in Führung gehen konnte. Sinner war das letztlich pari - er gewann sechs der folgenden sieben Spiele. Und brauchte dafür nur weitere 32 Minuten.

Der zweite Durchgang begann mit einem etwas stärkeren Herausforderer. Und einem Jannik Sinner, der sich auch ab und zu einen Fehler leistete. Im fünfte Spiel hatte der Weltranglisten-Erste dennoch zwei Breakbälle, aber Fils wehrte mit zwei starken Aufschlägen ab.

Beim Stand von 4:4 und 30:40 baute Jannik Sinner aber einen fantastischen Rückhand-Longline im Feld von Arthur Fils ein. Und servierte danach zum ersten Finaleinzug in Madrid aus.

Im zweiten Halbfinale ist die Ausgangssituation noch klarer: Denn Alexander Zverev, zweimaliger Champion in Madrid, trifft da auf Alexander Blockx. Der junge Belgier steht ja erstmals in der Vorschlussrunde eines 1000er-Events.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid