Er ist wieder da: Alex Stober zurück im Team von Casper Ruud

Nach einem Dreiviertel-Jahr Pause haben Casper Ruud und Physio Alex Stober wieder zueinander gefunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 09:22 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud und Alex Stober 2025 in Madrid

Wenn der geneigte Beobachter Alex Stober in der Box eines Tennisprofis sieht, dann weiß man: Dieser Spieler oder diese Spielerin ist in guten Händen. Buchstäblich. Stober hat neben vielen anderen Stars ja auch Dominic Thiem über lange Jahre begleitet, war einer der wenigen, die auch beim Triumph bei den US Open 2020 vor Ort waren. Weil seine Dienste eben tatsächlich nicht ersetzbar sind.

Seit Monte-Carlo ist Stober nun wieder zurück im Team von Casper Ruud. Die beiden hatten sich im vergangenen Sommer nach dem 1000er in Toronto einen gegenseitige Auszeit gegönnt, jetzt wird wieder gemeinsam angegriffen. In Madrid hat das sehr ordentlich funktioniert, nach dem epischen Sieg von Ruud gegen Stefanos Tsitsipas musste Physio Stober natürlich ganz ausführlich zu Werke gehen.

Das Aus gegen Youngster Alexander Blockx kam dann dennoch etwas überraschend, auch wenn Ruud durchaus seine Chancen hatte. Weiter geht es nun in Rom, zum Saison-Höhepunkt auf Sand sollte Casper Ruud in Roland-Garros dann wieder auf der Höhe seiner Schaffenskraft sein. Auch wegen der Arbeit von Alex Stober.

