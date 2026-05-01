Alexander Zverev: Nun auch offiziell bester deutscher Sandwühler

Der glatte Erfolg gegen Flavio Cobolli war für Alexander Zverev Nummer 179 auf Sand. Damit hat er Philipp Kohlschreiber nun abgehängt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 23:26 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat nun bereits 179 ATP-Matches auf Sand gewonnen

Alexander Zverev wollte von Revanchegedanken nichts wissen am Donnerstagabend nach seinem souveränen 6:1 und 6:4 gegen Flavio Cobolli. Er habe ein sehr gutes Verhältnis zum Italiener und dessen Vater. Und so sei der Sport an sich eben: In München habe er einen schwächeren Start erwischt, diesmal erging es Cobolli so.

Der größte Unterschied zur Halbfinal-Begegnung vor wenigen Tagen in München? Beim MTTC Iphitos hatte Cobolli mit dem Aufschlag dominiert, in der Caja Magica war es Zverev. Nicht nur mit den schnellen ersten. Sondern vor allem auch mit dem Kick beim zweiten Service. Mit eben dem wusste Flavio Cobolli nur in seltenen Fällen etwas anzufangen.

Nächster Gegner im Halbfinale wird schon heute Alexander Blockx sein (ab 20 Uhr bei uns im Liveticker). Bei allem Respekt vor den bisherigen Leistungen des jungen Belgiers: In dieser ersten Partie der beiden gegeneinander ist Alexander Zverev ganz klarer Favorit.

Der Sieg gegen Cobolli war aber auch noch in anderer Hinsicht ein bisschen was wert: Denn es war der 179. Matcherfolg von Zverev bei einem ATP-Turnier auf Sand. Und damit ist der gebürtige Hamburger nun alleiniger Führender in dieser Kategorie, was deutsche Spieler anbelangt. Denn Philipp Kohlschreiber steht bei 178, da werden keine mehr dazukommen. Ebensowenig wie bei Tommy Haas (135), Boris Becker (120) und Karl Meiler (117). Allesamt schon wohlverdient in der Tennis-Rente. Bei Alexander Zverev aber ist noch lange kein Ende in Sicht. Und Sieg Nummer 180 ist für den Freitagabend wohl fix eingeplant.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



