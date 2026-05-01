Dominic Thiem traut Lilli Tagger die Top Ten zu

Wie weit nach vorne kann es für Lilli Tagger gehen? Dominic Thiem setzt seiner Landsfrau so gut wie keine Limits.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 08:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Wie weit kann es für Lilli Tagger bei den Frauen gehen?

Es ist ja oft so, dass man die Leistungen einer Person erst zu schätzen weiß, wenn eben diese Person die Laufbahn schon beendet hat. Das ist bei Dominic Thiem hoffentlich nicht der Fall, zu frisch in Erinnerung sind die Erfolge des US-Open-Champions von 2020 noch. Aber neben diesem Meilenstein darf man nicht vergessen, wie viele Jahre Thiem in den Top Ten abgeschlossen hat. Und dass sich der mittlerweile 32-Jährige fünf Mal für die ATP Finals qualifizieren konnte.

Mit anderen Worten: Dominic Thiem weiß, was es braucht, um im Welttennis in die Bel Etage, also unter die zehn besten Spieler zu kommen. Und genau das traut Thiem Lilli Tagger auch zu, wie er in einem TV-Interview betonte. Ja, Tagger soll das Zugpferd werden, um eine augenblicklich breit aufgestellte österreichische Phalanx mit Tagger, Sinja Kraus, Julia Grabher und Anastasia Potapova in der erweiterten Weltspitze zu verankern. Wobei Potapova da ja ohnehin schon dazugehört.

Tagger gewinnt bei den Juniorinnen, Thiem erreicht das Finale

Für Lilli Tagger ist der Weg noch ein bisschen länger, dennoch freut sich auch Dominic Thiem schon auf die erste Teilnahme der Osttirolerin bei einem Grand-Slam-Turnier. In Roland-Garros wird es soweit sein - und an diesen Ort haben sowohl Tagger wie auch Thiem ja beste oder zumindest sehr gute Erinnerungen.

Lilli Tagger hat die Juniorinnen-Konkurrenz im vergangenen Jahr gewonnen, Dominic Thiem hat es immerhin ins Endspiel 2011 geschafft, wo er allerdings gegen Bjoern Frantangelo verlor. Wichtiger sind die Erfolge aber natürlich bei den Erwachsenen - da stehen für Thiem in der Karriere-Bilanz zwei Finalteilnahmen, bei denen unschönerweise Rafael Nadal auf der anderen Seite des Netzes zu finden war. Für Lilli Tagger beginnt die (hoffentlich) große Grand-Slam-Reise gerade erst.

