ATP Masters Madrid: Zverev nimmt an Cobolli Revanche - im Halbfinale gegen Blockx

Alexander Zverev hat mit einem 6:1 und 6:4 gegen Flavio Cobolli das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid erreicht. Dort geht es morgen gegen den jungen Belgier Alexander Blockx.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 22:23 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev am Donnerstag in Madrid

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das allererste Viertelfinale von Flavio Cobolli bei einem Turnier der 1000er-Kategorie hat für den Italiener als Aufschläger nicht gut begonnen. Ein Doppelfehler zum Auftakt, einer bei Breakball Alexander Zverev - und damit war die Richtung des ersten Satzes eigentlich schon vorgegeben. Satte 28 Minuten benötigte der an Position zwei gesetzte Deutsche, um das 6:1 auf die Anzeigetafel zu bringen. Weil Zverev offensiv und solide zugleich spielte. Und Cobolli im Grunde nicht anwesend war.

Die Partie stand ja auch im Zeichen der Möglichkeit einer Revanche für Zverev nach der Halbfinal-Pleite in München. Da hatte Cobolli beinahe perfekt gespielt. Und nicht so fehlerhaft wie in der ersten halben Stunde in Madrid.

Zverev nun gegen Youngster Blockx

Das sollte sich im zweiten Durchgang ein bisschen bessern, im fünften buddelte sich Cobolli mit drei Fehlern aber ein 0:40. Aus dem er sich erstaunlicherweise aber wieder selbst befreien konnte. Nicht so aber im neunten Spiel: Da gab der Italiener mit zwei wilden Vorhandfehlern seinen Aufschlag ab. Und Alexander Zverev ließ sich nicht zweimal bitten - obwohl er tatsächlich noch die einzigen beiden Breakchancen abwehren musste. Nach 90 Minuten Spielzeit war der Halbfinaleinzug besiegelt.

Im ersten Viertelfinale des Tages hatte sich Youngster Alexander Blockx gegen Titelverteidiger Casper Ruud erstaunlich sicher mit 6.4 und 6.4 behaupten. Das erste Halbfinale steht bereits seit dem Mittwoch fest: Da werden Jannik Sinner und Arthur Fils aufeinander treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



