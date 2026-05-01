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ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alexander Blockx treffen im zweiten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und bei Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 08:46 Uhr

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Alexander Zverev trifft erstmals auf Alexander Blockx
© Getty Images
Alexander Zverev trifft erstmals auf Alexander Blockx

Es wird die erste Begegnung zwischen Zverev und Blockx werden. Dass der Deutsche im Halbfinale von Madrid steht, ist keine Überraschung. Mit Alexander Blockx hat dort aber wohl niemand gerechnet.

Im Viertelfinale konnte sich der junge Belgier gegen Titelverteidiger Casper Ruud behaupten, Zverev besiegte Flavio Cobolli sicher in zwei Sätzen.

Zverev vs. Blockx - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexander Blockx gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland und bei Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid

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Freitag
01.05.2026, 10:40 Uhr
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