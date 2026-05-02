Novak Djokovic: Wie könnte sein Plan aussehen?

Ob Novak Djokovic vor den French Open ein Turnier bestreitet, entscheidet er wohl eher kurzfristig. Denn in Paris hat sich ja eine Tür aufgetan …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 20:35 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic in Roland-Garros 2025

Es gibt gar nicht mal so wenige Experten, die meinen, dass Novak Djokovic doch gleich die gesamte Saison auf der roten Asche streichen sollte. Denn die Chance, in Wimbledon den so heiß ersehnten 25. Major-Titel zu holen, sei doch viel größer als im Stade Roland-Garros. Denn auf Sand seien die zu erwartenden Anstrengungen für einen Mann in Djokovic´ Alter weit schwieriger zu bewältigen als auf dem Rasen in London.

Das mag so stimmen. Aber durch die Absage von Carlos Alcaraz hat sich für Novak Djokovic ja auch eine Tür geöffnet, mit der er wahrscheinlich gar nicht mehr gerechnet hat. Jannik Sinner und Alcaraz hintereinander zu besiegen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Siehe dazu die Australian Open Anfang der Saison. Da reichte die Kraft nach dem Coup gegen Sinner bei Djokovic im Endspiel gegen Alcaraz nur noch zu für einen - zugegeben brillanten - Satz.

Djokovic in Paris 2025 mit übler Auslosung

In Paris wird nun viel von der Auslosung abhängen: Novak Djokovic wird als Nummer drei starten - und da stellt sich schon mal die Frage, ob er in die obere Tableau-Hälfte mit einem potenziellen Halbfinale gegen Sinner oder in die untere mit dem programmierten Semifinal-Gegner Alexander Zverev gezogen wird.

Nicht vergessen: Vor einem Jahr hatte Novak Djokovic mit dem zu kämpfen, was man im anglophilen Sprachbereich wohl mit „Draw from Hell“ bezeichnen würde: Djokovic musste im Viertelfinale gegen Zverev ran, den er mit einer taktischen Meisterleistung auch besiegen konnte. Danach kam aber Jannik Sinner, und gegen den schied Djokovic vom Ergebnis her chancenlos aus.

Und nun die große Preisfrage: Was und wo wird Novak Djokovic vor Paris wirklich spielen? Tut er sich das in die Länge gezogene 1000er in Rom an? Oder holt er sich, wie schon in den vergangenen beiden Jahren, in Genf ein paar Sätze Matchpraxis? Wenn man die Akribie von Novak Djokovic auch in der Turnierplanung kennt, dann darf man davon ausgehen, dass er selbst es schon weiß. Und dass er es uns Tennisfans rechtzeitig genug wissen lassen wird.