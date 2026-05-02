ATP Challenger Ostrava: Tom Gentzsch scheitert im Semifinale
Tom Gentzsch musste sich in der Vorschlussrunde des ATP-Challenger-Turniers in Ostrava (Tschechien) dem Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo in drei Sätzen geschlagen geben.
von Stefan Bergmann
zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 15:26 Uhr
Nach einem umkämpften Dreisatz-Erfolg über Landsmann Rudolf Molleker ist nun auch für Tom Gentzsch beim ATP-75-Challenger-Event in Ostrava das Aus gekommen: Der Duisburger musste sich in der Vorschlussrunde der Sandplatz-Veranstaltung dem 27-jährigen Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo nach 2:08 Stunden Spielzeit mit 6:3, 4:6 und 1:6 geschlagen geben.
Somit heißt es für den 22-Jährigen weiterhin warten auf den ersten vollen Erfolg auf der “kleinen” ATP-Tour. Sanchez Izquierdo trifft hingegen im Endspiel am Sonntag auf den Lokalmatador Zdenek Kolar, der den Italiener Raul Brancaccio in zwei Sätzen bezwingen konnte.
Das Einzel-Tableau in Ostrava